Все вопросы по Байдену или другим американским делам должны решаться на уровне Генпрокурора, - Луценко дал совет Зеленскому

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Встреча президентов Зеленского и Трампа проходит в разгар внутриамериканского политического поединка.

Чтобы сохранить стратегически важную двухпартийную поддержку Украины в США, у нашего Президента есть простой выход: все вопросы по Байдену или других американским делам должны решаться на уровне Генпрокуратуры в рамках международной правовой помощи.

Для этого есть действующий механизм запросов (как, например, в деле Лазаренко) или создание совместных следственных групп (как, например, в деле МН17)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, что у нас с Трампом будет предметная, мощная встреча, - Зеленский