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24.09.19 16:26

Глава Нацполиции Князев подал в отставку. ВИДЕО

Глава Нацполиции Сергей Князев написал заявление об отставке на имя министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом он заявил сегодня, 24 сентября, во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Видео ТСН

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"Я очень люблю свою работу. Полностью отдавал и отдаю себя ей. Это, действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. Я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности. Считаю, что это тот шаг, мой, как главы полиции европейского государства", - завил Князев.

"Я благодарен всему коллективу Национальной полиции, который работал, работает и будет работать, продолжать реформы. Стратегия нами запланирована на долгие годы. Честь имею", - резюмировал он.

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