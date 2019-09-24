Глава Нацполиции Князев подал в отставку. ВИДЕО (обновлено)

Об этом он заявил сегодня, 24 сентября, во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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"8 февраля 2017 года меня назначили главой Национальной полиции. Во время представления в правительстве я заявил, что это для меня большая честь, что основные мои задания – это реформы и спокойствие на улицах. Так я заявил, стоя на правительственном заседании. 2,5 года я только этим и занимался. Я и офицеры, которые работали, работают и будут работать. Результаты я вам озвучил. За это время в СМИ не единожды появлялись грязные истории, на которые я, честно, почти не обращал внимания, особенно, потому что я знал, что я делаю свою работу правильно, честно и мне было некогда об этом долго думать", - отметил Князев.

""Глава Нацполиции – это не политическая должность. И полиция – это не политический орган. Принципиальная позиция: полиция недопустимо втягивать в политические инсинуации. И мы это показали на выборах-2019 года. Избирательный процесс 2019 года со стороны правоохранительной системы оценен, как международным сообществом, так и всей громадой нашего государства", - добавил он

"Я очень люблю свою работу. Полностью отдавал и отдаю себя ей. Это, действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. Я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности. Считаю, что это тот шаг, мой, как главы полиции европейского государства", - завил Князев.

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"Я благодарен всему коллективу Национальной полиции, который работал, работает и будет работать, продолжать реформы. Стратегия нами запланирована на долгие годы. Честь имею", - резюмировал он.