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24.09.19 16:26

Глава Нацполиции Князев подал в отставку. ВИДЕО (обновлено)

Глава Нацполиции Сергей Князев написал заявление об отставке на имя министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом он заявил сегодня, 24 сентября, во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Видео ТСН

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"8 февраля 2017 года меня назначили главой Национальной полиции. Во время представления в правительстве я заявил, что это для меня большая честь, что основные мои задания – это реформы и спокойствие на улицах. Так я заявил, стоя на правительственном заседании. 2,5 года я только этим и занимался. Я и офицеры, которые работали, работают и будут работать. Результаты я вам озвучил. За это время в СМИ не единожды появлялись грязные истории, на которые я, честно, почти не обращал внимания, особенно, потому что я знал, что я делаю свою работу правильно, честно и мне было некогда об этом долго думать", - отметил Князев.

""Глава Нацполиции – это не политическая должность. И полиция – это не политический орган. Принципиальная позиция: полиция недопустимо втягивать в политические инсинуации. И мы это показали на выборах-2019 года. Избирательный процесс 2019 года со стороны правоохранительной системы оценен, как международным сообществом, так и всей громадой нашего государства", - добавил он

"Я очень люблю свою работу. Полностью отдавал и отдаю себя ей. Это, действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. Я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности. Считаю, что это тот шаг, мой, как главы полиции европейского государства", - завил Князев.

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"Я благодарен всему коллективу Национальной полиции, который работал, работает и будет работать, продолжать реформы. Стратегия нами запланирована на долгие годы. Честь имею", - резюмировал он.

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