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24.09.19 16:31

В РФ начали устанавливать оборудование, позволяющее властям изолировать российский интернет

Роскомнадзор начал устанавливать на сетях интернет-провайдеров оборудование, позволяющее изолировать российский интернет от остального мира.

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Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах", — отметил Жаров.

По его словам, в конце сентября Роскомнадзор начнет тестировать это оборудование, так называемый эксперимент завершится к ноябрю.

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Напоминаемь, закон об изоляции Рунета был принят 16 апреля. Он вступит в силу 1 ноября 2019 года. Таким образом российские власти смогут контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром. Была предусмотрена возможность создания инфраструктуры, которая позволит российскому сегменту работать в изоляции, если операторы связи не смогут подключиться к зарубежным корневым серверам интернета.

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