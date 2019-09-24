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24.09.19 16:45

Нефьодов поддерживает возвращение к безналоговому лимиту в 150 евро на посылки из-за границы

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявил, что уменьшение лимита на безналоговые пересылки посылок в Украину из-за границы до 100 евро было неэффективным, поэтому он готов в перспективе поддержать возвращение лимита в 150 евро.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Нефьодов сообщил в интервью "5 каналу".

"В какой-то перспективе я бы выступал за возвращение лимита в 150 евро, но с одновременным изменением механизма оформления посылок вообще", - сообщил Нефьодов.

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Он указал, что сейчас процедура оплаты пошлины и налогов с полученных посылок, стоимость которых превышает 100 евро, слишком сложная. Так, для того, чтобы получить такую посылку, гражданину нужно обратиться в таможню, подать декларацию, которая до сих пор существует в бумажной форме.

"Я не могу себе представить человека, который самостоятельно поедет на таможню, оформит таможенную декларацию для того, чтобы заплатить 100 гривен пошлины. Соответственно, надо нанимать таможенного брокера, а его услуги в разы превышают расходы на эту пошлину", - констатировал Нефьодов.

По его словам, сейчас система уплаты пошлин с посылок является неэффективной: государство получает пошлину и налоги с посылок гораздо меньше, чем тратит на поддержание работы таможен. Поэтому глава Гостаможслужбы предлагает упростить процесс оплаты пошлины за посылки, переведя его в электронную форму. При этом Нефьодов выступает за увеличение лимита на стоимость таких посылок.

Напомним, с 1 июля лимит на необлагаемую налогом стоимость товаров в международных почтовых отправлениях снизился до 100 евро.

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