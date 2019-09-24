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24.09.19 17:11

Корабельно-катерная группа ВМС Украины проводит учения в акватории Черного моря

Сегодня группа кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-Морских Сил ВС Украины осуществила выход в море для отработки учебно-боевых задач.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В северо-западной части Черного моря экипажи кораблей отработают слаженность действий при маневрах, проведут проверку вооружения, потренируются по организации связи, который будет сопровождаться обменом данными по освещению воздушной, надводной и подводной обстановки в условиях активных и пассивных помех в так называемом кризисном регионе. Непосредственно в море моряки будут учиться маневрировать и уклоняться от условных атак противника, проведут ряд корабельных боевых учений, к примеру, бой с кораблем противника, будут отражать атаки с воздуха, бороться с вражескими подводными диверсантами на незащищенном рейде, а также отработают элементы учений по ведению минно-заградительных действий.

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Экипажи малых бронированных артиллерийских катеров проведут боевые стрельбы по морским и воздушным целям. Важным этапом станет отработка действий по оказанию помощи аварийному кораблю. 

Кроме того, взаимодействуя с морской авиацией, военные моряки будут спасать личный состав, который терпит бедствие и находится на поверхности воды.

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