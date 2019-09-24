Секретарь СНБО Данилюк посетил строительство пункта пропуска в Станице Луганской

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Станично-Луганской райадминистрации

"Во время встречи с главой райгосадминистрации Юрием Золкиным он посетил КПВВ "Станица Луганская", где ознакомился с его работой, условиями пересечения, работой служб, задействованных в контроле пересечения линии разграничения и должным уровнем комфорта, созданным для граждан, как обычных, так и с особыми потребностями", - отмечается в информации.

Как сообщалось, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы. Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост, рассказали в Офисе президента.

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