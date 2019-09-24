Руководитель "Укравтодора" Новак подал в отставку

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

В связи с завершением 3-летнего срока на посту руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал премьер-министру Украины заявление об отставке

"Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летнего срока, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора", - сообщил Новак.

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Глава Укравтодора подчеркнул, что "не знает другой страны в мире, где за такое короткое время была бы столь успешно реформирована дорожная отрасль".