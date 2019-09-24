Замглавы КГГА Спасибко также отказался увольняться по просьбе Кличко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Спасибко.

"Заявление об увольнении писать не планировал, не писал и в этих обстоятельствах писать не буду", - написал Спасибко.

Чиновник подтвердил, что на прошлой неделе Кличко попросил его написать заявление об увольнении, после чего он взял время на поиски новой работы.

"И буквально утром в понедельник я о своем увольнении как о решенном уже вопросе узнаю из трансляции брифинга руководителя одновременно со всеми ведущими СМИ страны. Я откровенно шокирован", - написал Спасибко.

"Как мне стало известно из СМИ, причиной моего возможного увольнения стало непреодоление мной острых вопросов, связанных с Генпланом города", - отметил Спасибко.

Он сообщил, что получил предписание №1677 от 20.09.2019 в котором указано, что контролировать департамент градостроительства и архитектуры и департамент земельных ресурсов будет другой заместитель.

"Возможно перераспределение сфер влияния и был основной целью всех этих действий", - подчеркнул чиновник.

Напомним, 23 сентября Кличко попросил своих заместителей Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко написать заявления об отставке.

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