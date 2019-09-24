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24.09.19 17:51

Замглавы КГГА Спасибко также отказался увольняться по просьбе Кличко

Заместитель главы Киевгорадминистрации Александр Спасибко заявил, что не намерен увольняться, несмотря на просьбу своего начальника Виталия Кличко. Ранее отказался увольняться еще один заместитель Дмитрий Давтян.

Замглавы КГГА Спасибко также отказался увольняться по просьбе Кличко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Спасибко.

"Заявление об увольнении писать не планировал, не писал и в этих обстоятельствах писать не буду", - написал Спасибко.

Чиновник подтвердил, что на прошлой неделе Кличко попросил его написать заявление об увольнении, после чего он взял время на поиски новой работы.

"И буквально утром в понедельник я о своем увольнении как о решенном уже вопросе узнаю из трансляции брифинга руководителя одновременно со всеми ведущими СМИ страны. Я откровенно шокирован", - написал Спасибко.

"Как мне стало известно из СМИ, причиной моего возможного увольнения стало непреодоление мной острых вопросов, связанных с Генпланом города", - отметил Спасибко.

Он сообщил, что получил предписание №1677 от 20.09.2019 в котором указано, что контролировать департамент градостроительства и архитектуры и департамент земельных ресурсов будет другой заместитель.

"Возможно перераспределение сфер влияния и был основной целью всех этих действий", - подчеркнул чиновник.

Напомним, 23 сентября Кличко попросил своих заместителей Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко написать заявления об отставке.

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