Замглавы КГГА Спасибко также отказался увольняться по просьбе Кличко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Спасибко.
"Заявление об увольнении писать не планировал, не писал и в этих обстоятельствах писать не буду", - написал Спасибко.
Чиновник подтвердил, что на прошлой неделе Кличко попросил его написать заявление об увольнении, после чего он взял время на поиски новой работы.
"И буквально утром в понедельник я о своем увольнении как о решенном уже вопросе узнаю из трансляции брифинга руководителя одновременно со всеми ведущими СМИ страны. Я откровенно шокирован", - написал Спасибко.
"Как мне стало известно из СМИ, причиной моего возможного увольнения стало непреодоление мной острых вопросов, связанных с Генпланом города", - отметил Спасибко.
Он сообщил, что получил предписание №1677 от 20.09.2019 в котором указано, что контролировать департамент градостроительства и архитектуры и департамент земельных ресурсов будет другой заместитель.
"Возможно перераспределение сфер влияния и был основной целью всех этих действий", - подчеркнул чиновник.
Напомним, 23 сентября Кличко попросил своих заместителей Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко написать заявления об отставке.