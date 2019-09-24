Минцифры проведет исследование покрытия интернетом территории Украины и создаст онлайн-карту, - Федоров

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Одна из целей министерства – в течение трех лет все без исключения населенные пункты и их социальные объекты обеспечить высокоскоростным доступом к интернету. Но возникла проблема. Как и во всех сферах, у нас в государстве (пока), в этом направлении нет точной и актуальной аналитической информации: какое точное проникновение интернета сейчас, какой методологией это изучается, как измеряется результат решения этой проблемы, какая реальная скорость сети в каком регионе/населенном пункте/доме", - рассказал чиновник.

По его мнению, ущерб государства от отсутствия такой информации может измеряться миллиардами. "Уже выделяли когда-то деньги на подключение школ к сети. В итоге выигрывали тендеры объекты, где уже и так десять операторов было подведено. Еще и цена подозрительно высокая. Наверное, особенность локального рынка", - уточнил он.

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Федоров сообщил, что 24 сентября команда министерства подписала меморандум с заинтересованными сторонами (ассоциации, международный бизнес, регулятор, профильные депутаты), которые готовы помочь в создании реальной карты покрытия интернетом территории Украины.

"Ценный конечный продукт - онлайн-карта с реальным покрытием сети, возможность посмотреть ситуацию вплоть до населенного пункта. Конечно же, с возможностью дать обратную связь, соответствует скорость результатам исследования или нет", - подытожил он.

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