Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "ЕС".

В сообщении отмечается: "Петр Порошенко поздравил нового посла Германии в Украине и отметил высокий уровень двусторонних отношений и стратегического партнерства между Киевом и Берлином, достигнутый за последние годы.

Было обсуждено актуальное развитие на Донбассе и скоординированы подходы по обеспечению выполнения российской стороной ее обязательств в рамках минского и нормандского процессов.

Петр Порошенко подчеркнул важность принципа "ничего об Украине без Украины" и недопущения потери нашим государством международной субъектности.

Лидер "Европейской Солидарности" заявил, что его партия будет твердо стоять на позициях защиты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а любые попытки поставить под сомнение эту перспективу будет предоставляться действенная и эффективная ответ.

Была выражена искренняя благодарность канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за твердую поддержку и содействие нашей стране как в обеспечении отпора российской агрессии и укрепление европейского единства и солидарности с Украиной, так и на пути важных реформ.

Было акцентировано внимание на важности сохранения санкционной политики ЕС против России.

Стороны также обсудили реформы в Украине, включая децентрализацию и судебную реформу, и вопросы обеспечения энергетической безопасности Европы".