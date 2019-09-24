Против таможенников, пропустивших в Польшу 650 тыс. евро наличными, открыто уголовное производство, - ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По информации, распространенной в СМИ правоохранители Республики Польша задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии на таможенной границе "Hrebenne - Рава-Русская" - у них изъяли незадекларированную наличность в сумме 650 тыс. евро. До этого упомянутые лица беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска.Среди задержанных - бывшая жена одного из руководителей Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

В ГБР действия сотрудников таможни квалифицировали как служебную халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На польской границе проверяли авто, где директор стройфирмы Каган провозил €650 тыс. В машине была экс-жена главы Нацполиции Князева

В случае доказательства вины таможенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напоминаем, в субботу, 21 сентября. польские пограничники задержали трех граждан Украины и одного гражданина Хорватии. По даным СМИ среди задержанных оказалась экс-супруга председателя Национальной полиции Украины Виктория Князева.

Читайте также: Польская прокуратура подозревает экс-жену главы Нацполиции Князева в отмывании денег

В понедельник вечером, 24 сентября, когда дело стало резонансным, задержание бывшей жены подтвердил и сам Сергей Князев. По словам Князева, деньги принадлежали не его экс-жене, а владельцу строительной фирмы "Атлант" Вадиму Кагану, который якобы заявил на границе, что перевозит большую сумму денег, но не имел всех необходимых документов.

"Имеющиегося пакета документов относительно задекларированных денег польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", - отметил Князев.

Смотрите: Глава Нацполиции Князев подал в отставку. ВИДЕО (обновлено)