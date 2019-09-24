Новый законопроект "О концессии" написан "под кого-то", - нардеп Волынец

Мы настаиваем на том, чтобы такие законы, как "Про концессию", рассматривались в условиях широкого обсуждения, при участии общественности, специалистов, экспертных групп и при соблюдении процедуры и регламента. Чтобы это не было по сокращенной процедуре. К сожалению, с 29 августа мы не видим законопроектов, например, о тех же изменениях в Конституцию, но при этом голосуем. Это же происходит и в сентябре", - пояснил ситуацию нардеп.

По словам Волынца, он воздержался от голосования в первом чтении за новый законопроект "О концессии", однако, он все же набрал достаточное количество голосов, не смотря на то, что текст документа практически никто не читал. Депутат отмечает, что большинство его коллег, голосовавших за проект, до сих пор не могут пояснить - откуда приходят такие документы. Однако при этом готовы поддерживать их "не глядя" и уже потом, при необходимости, вносить изменения.

"Я как депутат трех предыдущих созывов хорошо знаю, как это тяжело - вносить изменения "потом". Как это практически невозможно. Кому-то это выгодно, чтобы была такая мутная водичка, в которой принимаются такие важные законопроекты. Тем более, мы видим, что коррупция не уменьшилась. Если были одни смотрящие в том же энергетическом секторе, в Центрэнерго, то сегодня все повторяется уже при новой власти. И снова приходится бороться", - прокомментировал Волынец.

Он подчеркнул, что новый законопроект "О концессии" написан "под кого-то", поскольку допускает откровенно антигосударственные нормы, которые могут быть выгодны лишь частному концессионеру. Например, норма о ликвидации госпредприятий в случае передачи их имущества в концессию. Первые стратегически важные предприятия, которые могут быть ликвидированы - порты "Ольвия" и "Херсон", которые правительство спешно отдает в концессию. Соответствующие конкурсы по обоим предприятиям уже запущены.

"Ну, знаете, это - концы в воду. Приведу такой пример. Думаю, он как раз к теме: самый легкий способ хищения бюджетных средств в предыдущие годы, начиная с 90-х - это было закрытие шахт. Нарушались все технологии, деньги воровались, технологический комплекс уничтожался. То есть мастерские, цеха, шахтоуправления, коммуникации - все уничтожалось для того, чтобы люди забыли, что такое предприятие вообще существовало. Тут такая же ситуация", - уверен нардеп.

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По мнению бывшей главы департамента финансового контроля Национального агентства по вопросам противодействию коррупции (НАПК) Анны Соломатиной, норма о ликвидации госпредприятий при передаче их имущества в концессию - 100%-ная коррупция.

"Я считаю, что здесь 100% коррупция. Потому что у нас есть Фонд госимущества, который сегодня является балансодержателем и помещений, и имущества госпредприятий. И, если предприятие ликвидируется, то ФГИУ должен организовать продажу этого имущества, чтобы потом эти средства пошли в госбюджет", - пояснила Соломатина.

Она также указала на еще одну коррупционную норму законопроекта "О концессии", которая позволяет отдавать гособъекты частнику без конкурса - через так называемые прямые переговоры. По ее словам, все указывает на то, что проект написан "под кого-то" и даже если его примут, в ближайшей перспективе депутатам придется его отменять.

"Я вижу для кого этот законопроект выписывался. Я вижу здесь коррупцию. Он не долго просуществует. Не смотря на то, что большинство его может принять, но работать по нему будут не депутаты, а другие люди. Будет много жалоб и, в конце концов, будет отменен этот закон. Потому что в нем коррупция", - резюмировала Соломатина.