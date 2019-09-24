США сорвали визит Путина в ООН, не выдав визу российской делегации "по техническим причинам"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.



Российской делегации, которая должна была принимать участие в заседании генеральной ассамблее Организации объединенных наций (ООН), отказали в визе США. Десяти дипломатам не дали разрешения на въезд в Штаты. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, который уже прибыл в российский МИД для решения вопроса.

Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ему не выдали визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, хотя запрос на ее поучение он подал в указанные сроки. В российском МИДе в свою очередь опровергли заявления американских дипломатов, которые утверждали, что российские посланники не подали вовремя документы.

Фактически, власти США своим волевым решением просто перекрыли доступ членам российской делегации к работе.В России напомнили, что за право быть членом ООН все страны, входящие в организацию, платят. И Россия платит за членство в ООН довольно много.

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Согласно уставу ООН, главный критерий, который используется государствами-членами в Генеральной Ассамблее при расчете членских взносов, — это платежеспособность страны. Этот показатель определяется на основании величины валового национального продукта (ВНП) и ряда корректировок, среди которых значится внешняя задолженность и уровень дохода на душу населения.

По последним доступным данным, в 2013 году Россия заплатила в бюджет ООН $68,5 млн или 2,4% от бюджета. Учитывая, что ВВП России пока еще растет, а не сокращается, можно предполагать, что и в 2019 году Россия заплатит в ООН примерно такую же сумму – или больше. Выходит что порядка $70 млн стоит "визовый сбор" для членов российской делегации при оформлении виз в США.

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"Все решения, которые касаются призыва отказа от уплаты взносов, или задержки их перечисления со стороны России в международные организации, являются поспешными и импульсивными, поэтому — неверными. Более того, такими поступками, как отказ в визах для членов российской делегации для участия в заседании ООН, Россию и вынуждают поступить сгоряча. Нас провоцируют, и попадаться на провокации наших "коллег" — это не самое правильное поведение. Хотя стоит отметить, без наших денег в виде взносов они могут и не выжить", — заявил в беседе "Газета.Ru" политолог Александр Асафов.

Он считает, что "необходимо выразить озабоченность" происходящим на государственном уровне, и заниматься этим должны представители МИДа.