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24.09.19 19:51

Начата подготовка к приватизации пяти крупнейших госпредприятий, включая Одесский припортовый завод, - Милованов

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о том, что он инициировал процесс разблокировки приватизации пяти крупных предприятий.

Начата подготовка к приватизации пяти крупнейших госпредприятий, включая Одесский припортовый завод, - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Милованов отметил: "Утром я пообещал разблокировать большую приватизацию путем назначения советников по приватизации для пятерых компаний: Одесский припортовый завод, Угольная компания Краснолиманская, Индар, завод Электротяжмаш, Объединенная горно-химическая компания.

Сделал. Только что согласовал представление Фонда госимущества на Кабинет Министров на  это. Теперь осталось несколько дней на другие согласования и решения Кабмина (да, могут возникнуть обстоятельства или появиться инфо, о которых мы не знаем) и советники могут приступать к работе".

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