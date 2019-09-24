После призыва Зеленского количество звонков в НАБУ увеличилось в 8 раз

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Обычно за день на горячую линию НАБУ поступает 10-15 звонков, однако за 23 сентября обратилось 82 человека.

Большинство сообщений касались нарушения социальных, трудовых и земельных прав; ненадлежащего досудебного расследования другими правоохранительными органами; проблем в сфере ЖКХ, состояния тротуаров и канализации. Также граждане интересовались, какие дела подследственны НАБУ, и узнавали контакты других антикоррупционных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на "горячую" линию

В НАБУ все сообщаения зарегистрировали и пообещали дать им правовую оценку, а также подготовить ответы в соответствии с требованиями закона "Про обращения граждан".

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с коррупцией и сообщать о любых коррупционных действиях в НАБУ: "Не молчите, не пишите в соцсетях о "все пропало" и о "решалах". Звоните".