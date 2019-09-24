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24.09.19 20:43

Обсудили "дело Маркива" и продолжение санкций против РФ, - Зеленский провел встречу с итальянским премьером Конте. ФОТО

В рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Глава государства поздравил Джузеппе Конте с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил осуществить визит в Украину.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Среди прочего было отмечено активизации сотрудничества в инвестиционной сфере.

Владимир Зеленский призвал вкладывать средства в инфраструктуру, в частности порты, и отметил проведение большой приватизации в Украине.

Отдельно был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Глава государства отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Также во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлено территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Обсудили дело Маркива и продолжение санкций против РФ, - Зеленский провел встречу с итальянским премьером Конте 01

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