Обсудили "дело Маркива" и продолжение санкций против РФ, - Зеленский провел встречу с итальянским премьером Конте. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Глава государства поздравил Джузеппе Конте с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил осуществить визит в Украину.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Среди прочего было отмечено активизации сотрудничества в инвестиционной сфере.

Владимир Зеленский призвал вкладывать средства в инфраструктуру, в частности порты, и отметил проведение большой приватизации в Украине.

Отдельно был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Глава государства отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Также во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлено территориальную целостность и суверенитет Украины.

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