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24.09.19 21:07

Украинцы, британцы, поляки и немцы, - в этом году зону ЧАЭС посетило уже 74 тысячи туристов

В то время, как возле атомной станции проложили новые маршруты и теперь АЭС можно рассмотреть со всех ракурсов, зону отчуждения за 8 месяцев этого года посетили 74 671 человек. Почти 80% туристов приезжает из-за границы - 59 698 человек и - 14 973 человека из Украины.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

Согласно ему, среди иностранных посетителей больше всего в Чернобыль едут из Великобритании - 10 381 человек. На втором месте - поляки - 6 544, на третьем - немцы - 5 399, четвертом - американцы - 4 143 и на пятом чехи - 2 829. Общее количество стран, откуда приезжают в Чернобыль - 130. Среди них Сингапур, Чили, Мексика, Япония и другие.

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"Чернобыль - тема, которая интересует весь мир. Люди хотят воочию увидеть место, где состоялась одна из крупнейших трагедий последнего времени. С одной стороны такая привлекательность дает определенные преимущества - дополнительные поступления в бюджет. Но с другой - требуется дополнительного развивать инфраструктуру, которая сделает комфортным и безопасным пребывание туристов в зоне отчуждения", - рассказал помощник директора предприятия Кирилл Гарник.

Предприятие напоминает, что в этом году Чернобыльская зона отчуждения была признана одним из приоритетных направлений для развития туризма.

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