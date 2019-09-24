Украина изменит тактику в вопросе получения членства в НАТО, - вице-премьер Кулеба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Новая тактика заключается в том, что после того, как в 2008 году не была положительно воспринята поданная ​​Украиной заявка о присоединении к Плану действий по членству (ПДЧ) и по сей день ничего кардинально в этом вопросе не изменилось, мы пока не имеем шансов получить ПДЧ.

Поэтому, нам сейчас надо сосредотачиваться не на том, чтобы подавать очередную заявку (в то время как еще предыдущая остается в силе), а сосредоточиться на том, чтобы осуществлять те внутренние реформы, вводить те стандарты НАТО, которые позволят нам достичь совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО. То есть, тактика в том, чтобы двигаться к членставу в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления", - сказал Кулеба.

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Он отметил, что сейчас у него "прекрасный диалог" с коллегами из НАТО.

"Мы никоим образом не обсуждаем свертывания сотрудничества, а наоборот, - мы обсуждаем необходимость активизации сотрудничества, решения проблем и возможности быстрого движения вперед", - добавил вице-премьер.

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