Стенограмма телефонного разговора с Зеленским будет обнародована 25 сентября, - Трамп

Об этом Трамп написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Сейчас я в Организации Объединенных Наций представляю нашу страну, но позволил обнародовать завтра полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским", - написал президент США.

Он в очередной раз подчеркнул, что во время разговора не давил на Зеленского.

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"Вы увидите, что это был очень дружелюбный и вполне соответствующий звонок. Никакого давления, и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никаких "quid pro quo" (что-то за что-то - Ред.). Это не что иное, как продолжение самой большой и самой разрушительной охоты на ведьм всех времен", написал Трамп.

Накануне Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выступил с требованием предоставить на рассмотрение стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

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