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24.09.19 22:59

Минские соглашения способны создать мир, - Макрон на Генассамблее ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивает, что для достижения и обеспечения мира в ряде регионов планеты, в частности, в Украине, необходима смелость и готовность идти на определенные шаги.

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Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об єтом он заявил выступая в рамках общих дебатов 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН во вторник в Нью-Йорке. 

"Смелость созидать мир требуется сегодня и в Украине. Президент Зеленский начал делать первые шаги, президент Путин смог ответить на это. Удалось добиться прогресса в эти последние недели. И мы также знаем, каков горизонт, какие следующие этапы здесь, Минские соглашения, способность созидать на местах наконец-то устойчивый мир", - сказал он, 

Макрон также отметил, что в предстоящие недели состоится саммит в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне глав государств и правительств.

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