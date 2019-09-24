Зеленский и Меркель обсудили подготовку к саммиту нормандской четверки. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран Нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Зеленский рассказал Меркель о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской. Президент подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.
Со своей стороны Меркель подчеркнула неизменность поддержки со стороны ФРГ усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны, а также отметила важность тщательной подготовки встречи в нормандской формате для достижения эффективных результатов.