Правохранители проводят обыски у советника главы Налоговой службы Верланова Крыгана, - источник

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Налоговой, информирует Цензор.НЕТ.

Источник отметил, что обыски проходят в рамках расследования о незаконной конвертации денежных средств.

Правоохранители подозревают, что заместитель директора департамента по борьбе с отмыванием средств, начальник отдела аналитической работы и ведения баз данных ГФС Станислав Худар совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Николаевской области, сотрудниками Николаевской таможни ГФС и другими причастны к организации группы предприятий по конвертации средств.

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Юрий Крыган, который на данный момент является советником главы Налоговой службы Сергея Верланова, подозревается в причастности к вышеуказанной преступной группировке.

Кабинет Министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы в начале мая 2019 года.

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