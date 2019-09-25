Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.09.19 00:08

Правохранители проводят обыски у советника главы Налоговой службы Верланова Крыгана, - источник

Правоохранительные органы, включая службу внутренней безопасности Государственной фискальной службы проводят обыски у советника главы Налоговой службы Юрия Крыгана.

конкурс,гфс,верланов

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Налоговой, информирует Цензор.НЕТ.

Источник отметил, что обыски проходят в рамках расследования о незаконной конвертации денежных средств.

Правоохранители подозревают, что заместитель директора департамента по борьбе с отмыванием средств, начальник отдела аналитической работы и ведения баз данных ГФС Станислав Худар совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Николаевской области, сотрудниками Николаевской таможни ГФС и другими причастны к организации группы предприятий по конвертации средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине начала работу новая налоговая служба

Юрий Крыган, который на данный момент является советником главы Налоговой службы Сергея Верланова, подозревается в причастности к вышеуказанной преступной группировке.

Кабинет Министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы в начале мая 2019 года.

Также читайте: На должности руководителей областных налоговых объявят открытые конкурсы, - Верланов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100