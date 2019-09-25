Суд оштрафовал военнослужащего на 3,6 тыс. грн за отказ пройти проверку на наркотики

Ленинский районный суд Николаева рассмотрел дело об административном правонарушении по части третьей статьи 172-20 КУоАП (отказ военнослужащего от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения в условиях особого периода), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины.
Из постановления следует, что 27 июля 2019 года военнослужащий А. при групповом прохождении осмотра в помещении Николаевского областного наркологического диспансера отказался от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения, чем нарушил часть третью статьи 172-20 КУоАП.
Суд, изучив материалы дела, исследовав протокол об административном правонарушении, выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного, согласно которой правонарушитель отказался от медицинского освидетельствования, пришел к выводу, что действия А. содержат состав административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 172-20 КУоАП - отказ военнослужащего от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения в условиях особого периода.
По результатам рассмотрения постановления суд привлек правонарушителя к административной ответственности и наложил на него административное взыскание - в виде штрафа в сумме 3655 грн.
Отметим, что постановление суда не вступило в законную силу.