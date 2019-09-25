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25.09.19 07:40

"Настало время выйти из состояния летаргического сна", - Дуда в ООН призвал не повторять ошибок в отношениях с агрессором

Польша будет и впредь решительно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и Грузии.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Хочу еще раз четко заявить, что каждое государство обладает равным правом на самоопределение. Польша и в дальнейшем будет отстаивать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии. Государственные границы нельзя изменять силой", - отметил Дуда.

Он добавил, что у Польши, которая много страдала в прошлом веке из-за пренебрежения других государств к ее суверенитету, "есть моральный долг громко говорить об этом".

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Дуда также призывал международное сообщество не пытаться умиротворить агрессора, ведь ошибочность этого доказала Вторая мировая война.

"К сожалению, как показали последние годы, тот же соблазн объясниться с агрессором, что царил тогда, есть и сейчас. Я твердо убежден, что настало время выйти из состояния летаргического сна, научиться из предыдущего опыта и прекратить повторять те же ошибки", - подчеркнул президент Польши.

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