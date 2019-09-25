Украина не готова ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат, - Зеленский на встрече с премьером Швеции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Глава государства поблагодарил премьер-министра за всестороннюю поддержку Украины, в частности, за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу.

"Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат", - подчеркнул Зеленский.

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Президент также отметил важность Швеции в качестве партнера для Украины, в частности в торговой сфере.

Владимир Зеленский призвал Стефана Левена способствовать увеличению шведских инвестиций в экономику Украины, в том числе - в энергоэффективность, переработку мусора и тому подобное.