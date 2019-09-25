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25.09.19 08:03

Эстония отменяет бесплатные долгосрочные визы для украинцев с 1 ноября

Правительство Эстонии отменило свое решение 2010 года, которым граждане Украины были освобождены от обязанности уплачивать государственную пошлину за рассмотрение заявок на долгосрочные визы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Как заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сегодня около 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Поэтому, по его словам, в дальнейшем не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины.

Решение вступит в силу 1 ноября.

При этом пресс-служба правительства Эстонии отметила, что Украина и дальше остается важным партнером Эстонии в Восточной Европе, и приоритетом внешней политики Эстонии и дальше есть делать все для интеграции Украины с Европейским союзом, в том числе и увеличением свободы передвижения лиц и экономической интеграцией.

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Такое же решение об отмене исключения по оплате госпошлины за долгосрочные визы приняли и для граждан Беларуси.

Речь идет только о национальной визе типа D на срок более 90 дней - до года - для пребывания с такой целью, как трудоустройство, обучение, длительное лечение и тому подобное. Госпошлина за рассмотрение заявки на такую ​​визу в Эстонии составляет сейчас стандартно 80 евро; за еще одним решением, принятым 24 сентября, эта сумма с 1 января 2020 вырастет до 100 евро (https://vm.ee/en/long-stay-d-visa). 

Эти визы не касаются граждан Украины, которые намерены посетить Эстонию или другие государства-члены "шенгенской зоны" на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней без права на трудоустройство - для владельцев биометрических украинских паспортов такие путешествия безвизовые, в другом случае нужна обычная шенгенская виза.

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