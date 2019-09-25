Эстония отменяет бесплатные долгосрочные визы для украинцев с 1 ноября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Как заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сегодня около 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Поэтому, по его словам, в дальнейшем не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины.

Решение вступит в силу 1 ноября.

При этом пресс-служба правительства Эстонии отметила, что Украина и дальше остается важным партнером Эстонии в Восточной Европе, и приоритетом внешней политики Эстонии и дальше есть делать все для интеграции Украины с Европейским союзом, в том числе и увеличением свободы передвижения лиц и экономической интеграцией.

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Такое же решение об отмене исключения по оплате госпошлины за долгосрочные визы приняли и для граждан Беларуси.

Речь идет только о национальной визе типа D на срок более 90 дней - до года - для пребывания с такой целью, как трудоустройство, обучение, длительное лечение и тому подобное. Госпошлина за рассмотрение заявки на такую ​​визу в Эстонии составляет сейчас стандартно 80 евро; за еще одним решением, принятым 24 сентября, эта сумма с 1 января 2020 вырастет до 100 евро (https://vm.ee/en/long-stay-d-visa).

Эти визы не касаются граждан Украины, которые намерены посетить Эстонию или другие государства-члены "шенгенской зоны" на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней без права на трудоустройство - для владельцев биометрических украинских паспортов такие путешествия безвизовые, в другом случае нужна обычная шенгенская виза.