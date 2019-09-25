В оккупированном Донецке горит и взрывается склад боеприпасов РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет Восточный вариант, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 25 сентября дончане проснулись от грохота разрывов. В Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований ДНР, расположенный в районе поселков Горняк и Грабари. Черный дым от пожара виден за многие километры. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки", - пишет издание.

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"Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки по дому немного долетают" - сообщают очевидцы в социальных сетях.

Очевидцы случившегося также выложили видео пожара и взрывов.











