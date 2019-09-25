Прокуратура позволила снять арест с "вертолетной площадки Януковича", - Игорь Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал экс-депутат Игорь Луценко.

Он отметил, что 5 сентября прокуратура позволила снять арест с "вертолетной площадки Яунковича".

Луценко напомнил, что в 2012 году началось строительство вертодрома, который, по сути, был коммерческим объектом - офисно-выставочным центром. В 2014 году Янукович, для которого предназначалась вертолетная площадка на крыше этого центра, сбежал, началось расследование преступления - незаконного строительства.

Только в феврале 2019 эти активы (здание и т.п.) арестовали и передали в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

"С пропуском всех возможных сроков фирма, на которой сейчас висит ипотека, в которой находится здание выставочного центра, подала в суд на это решение. И тройка судов не только милостиво продолжила сроки апелляции, но и удовлетворила требования фирмочки", - написал он.

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Луценко подчеркнул, что ключевую роль сыграла здесь позиция прокуратуры: "В судебном заседании апелляционной инстанции прокурор отметил, что актуальность наложения ареста потеряна".

"Пока медленно двигалось следствие, приближенные к Януковичу предыдущие владельцы продали здание окружению Порошенко.

Народный депутат от БПП Максим Ефимов подтвердил, что его окружение купило фирму, которая владеет конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве. "Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама, Любовь Ефимова" - так Ефимов и написал в Facebook.

Ну, а теперь мать может беспрепятственно пользоваться украденным у киевлян участком и незаконно построенным сооружением.

P.S. Виновных за 5 лет так и не нашли - подозрения никому не объявлено", - написал Луценко.

Напомним, вертолетная площадка в Киеве была открыта 6 июня 2012 года, она находится в нескольких стах метрах от Верховной Рады. Ее должен был использовать тогдашний президент Виктор Янукович.

Летом 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что объект строили на деньги от незаконного возмещения НДС.