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25.09.19 09:31

Пренебрежение РФ международным правом нельзя принимать как "новую норму", - президент Латвии Левитс в ООН

Международному сообществу ни в коем случае нельзя терпеть нарушение Россией принципа территориальной целостности других государств.

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Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс в своем обращении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Должен указать на откровенное неуважение Россией принципов международного права, о чем свидетельствует длительное нарушение территориальной целостности Украины и Грузии. Такое наглое пренебрежение к международному праву нельзя принимать как "новую норму", - сказал Левитс.

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Он отметил, что "многосторонний мировой порядок требует, чтобы территориальную целостность и суверенитет, как определено в Уставе ООН, уважали все государства-члены"

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