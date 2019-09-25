На празднование Рош а-Шана в Умань прибыли уже 1930 хасидов, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на утро 24 сентября, для празднования самого главного еврейского праздника - 5780-го Нового года, в Умань уже прибыли 1930 паломников-хасидов", - говорится в сообщении.

Напомним, с 29 сентября по 1 октября в Умани хасиды со всего мира будут праздновать Рош а-Шана - Новый год по иудейскому календарю.

Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины ожидает, что на празднование Рош а-Шана в Умань прибудут около 20 тысяч хасидов.

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