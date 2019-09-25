Правительство начинает перезагрузку власти, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он пишет на своей странице в сети Facebook.

"Наконец мы сможем эффективно управлять государственными органами - видеть реальные результаты тех, кто действительно работает. Правительство технократов начинает перезагрузку власти!" - говорится в сообщении.

Премьер отмечает, что будет внедрена контрактная государственная служба.

"Контракт должен стать главной мотивацией работать на результат: работа выполнена - спокойно работаешь, отсутствует результат - свободен", - рассказал Гончарук.

Ликвидируются бюрократические барьеры, которые замедляли принятие кадровых решений в отношении неэффективных работников государственных органов.

"Раньше таких работников не могли уволить годами из-за адской бюрократии", - отметил Гончарук.

Изменится и структура оплаты труда: чем выше производительность, тем выше премия.

Напомним, ранее профильный комитет Рады предложил депутатам проголосовать за контрактную форму государственной службы.