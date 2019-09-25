Путин направил ряду стран письмо с предложением отказаться от размещения ракет в Европе, - КоммерсантЪ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на знакомого с содержанием документа собеседника в одной из получивших послание стран.

"Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия", - говорится в документе.

Издание отмечает, что Кремль направил такие же послания и целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю. Письмо аналогичного содержания получили глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Собеседник издания отметил, что НАТО не рассматривает предложение Москвы всерьез, так как Россия уже развернула такое вооружение на своей территории.

Вместе с тем, лидеры стран-членов НАТО и других стран еще не ответили на послание Путина.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что не видит прорыва в переговорах с Россией по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.