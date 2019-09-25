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25.09.19 10:42

Встречу Трампа с Зеленским многие пытались сорвать, - The Washington Post

Представители Белого дома пытались помешать президенту США Дональду Трампу установить контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленскими з-за опасений, что Трамп будет использовать этот разговор, чтобы вынудить Киев нанести удар по своему потенциальному сопернику в предстоящей президентской гонке – бывшему вице-президенту Джо Байдену.

Встречу Трампа с Зеленским многие пытались сорвать, - The Washington Post

Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США", - сказал один из бывших чиновников, выступая на условиях анонимности.

Вместе с тем, чиновники Белого дома оспорили эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и что Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

На просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть эту информацию официально в Белом доме не ответили.

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Напомним, во вторник в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.

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