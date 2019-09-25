На срочную военную службу осенью 2019 в Киеве призовут 634 человека, - военком Киевского военного комиссариата Клявлин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодня плановое задание для Киева составляет 634 человека, из которых в Вооруженные силы Украины будет призвано 407 человек, Национальную гвардию - 160, Государственную пограничную службу - 39, и Государственную специальную службаутранспорта Украины - 28 человек", - рассказал полковник Клявлин на брифинге в Киеве.

Он напомнил, что в Украине 1 октября начинается очередной призыв на срочную военную службу граждан, имеющих призывной возраст 20-27 лет.

По словам полковника, всех, кто будет призван в ряды ВСУ, направят в учебные центры.

"То есть, все призывники, которые будут призваны в ряды Вооруженных сил Украины, будут направляться только в учебные центры для проведения соответствующей подготовки. Призывники, которые будут призваны в Национальную гвардию Украины, будут направляться в воинские части Киева, Измаила, Харькова, Одессы, Запорожья, Днепра. Государственная пограничная служба - это город Львов и Черкассы ", - уточнил полковник Клявлин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это возможно сделать, - Загороднюк о переходе на контрактную армию