В истории США Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента Америки, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все знают, на что мы способны", - написал он.

Кроме того, в эфире программы "Громадське.Свит" Климкин сказал: "В ближайшие дни я не вижу какого-то катастрофического содержания ... Зеленский - талантливый актер, он эмоционально смодерирует эту ситуацию. Содержательно, я надеюсь, все правильные месседжи будут выписаны. Плохо, что все внимание будет сфокусировано только на этом и все другие месседжи уйдут с повестки дня. Поэтому ближайшие дни меня не очень беспокоят. А вот перспектива у нас ... не хочу говорить катастрофическая, а очень сложная".

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"Американские СМИ видят Украину все больше как источник проблем. И не важно, кто был Манафорт, в чем его обвиняют, американцы читают, что проблемы начались с Украины, теперь Байден для демократов. Происходящее как называется? Это украинский кризис, хотя при чем здесь Украина", - пояснил он свое видение.

Климкин считает, что в этой ситуации Украине нужно максимально быть открытой и транспарентной.

"Это даже не ловушка, мы оказались под давлением, мы оказались между двух огней. Но как бы ни сложилась ситуация, нашей власти надо жить с Трампом и с этой командой определенное время. От США многое зависит и в нашей войне с Россией, это и экономические реформы и многое другое. Но понятно, что здесь надо пройти по лезвию", - резюмировал бывший министр.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.