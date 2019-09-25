Капитан танкера "Мрия", поставлявшего топливо для ЧФ РФ, уведомлен о подозрении в нарушении порядка въезда/выезда с оккупированного Крыма, - прокуратура

Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым, передает Цензор.НЕТ.

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, в ходе досудебного расследования в уголовном производстве получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении капитану судна "VILGA", сейчас "MRIYA" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства, совершенных должностным лицом с использованием служебного положения, повторно). Следствием установлено, что подозреваемый будучи капитаном судна "VILGA", 11.05.2015 года, 01.06.2015 года, 23.06.2015 года и 22.09.2015 года осуществлял заходы в закрытый порт "Севастополь" с целью доставки нефтепродуктов на главную нефтебазу Черноморского флота ВМФ Российской федерации", - говорится в сообщении.

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Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия". В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

С тех пор судовладелец танкера неоднократно менялся, а с 2018-го его владельцем стало ООО "Тефин", которое при покупке у бывших собственников получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины.

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Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".