Зеленский и Бабиш настроены активизировать политический диалог между Украиной и Чехией

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Глава государства отметил последовательную и мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Чехии. Он также выразил чешской стороне благодарность за гуманитарную и финансовую помощь.

Особое внимание стороны уделили состоянию и перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Президент Украины отметил положительную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.

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Собеседники подчеркнули взаимную настроенность на активизацию политического диалога между двумя странами.

Владимир Зеленский пригласил Главу правительства Чешской Республики посетить Украину с визитом.