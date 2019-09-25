Зеленский и Бабиш настроены активизировать политический диалог между Украиной и Чехией

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Глава государства отметил последовательную и мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Чехии. Он также выразил чешской стороне благодарность за гуманитарную и финансовую помощь.
Особое внимание стороны уделили состоянию и перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Президент Украины отметил положительную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.
Собеседники подчеркнули взаимную настроенность на активизацию политического диалога между двумя странами.
Владимир Зеленский пригласил Главу правительства Чешской Республики посетить Украину с визитом.