Это предатель Родины, - освобожденный моряк Оприско о Медведчуке

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода".

"В Лефортово к украинским морякам хотел прийти Виктор Медведчук. Говорю пусть, но чтобы потом не пожалел. Он не пришел", - рассказал Оприско.

По словам моряка, он говорил это следователям и своим соседям по камере, чтобы информация распространялась дальше.

"Говорил следователям, если Медведчук придет и договорится о нашем освобождении, то сразу берите наручники и ведите обратно в камеру, не пойду, потому что это - предатель Родины, и мне его услуги не нужны. Это же дошло к нему, потому что была информация, что украинские моряки не хотят видеть Медведчука", - отметил Оприско.

Отвечая на вопрос, как дальше быть с оккупированным Крымом и Донбассом, моряк ответил: "Я на такое насмотрелся в Лефортво, не дай Бог, чтобы такое "счастье", которое у них, пришло к нам. Будем землю грызть, а не пустим, пусть хозяйничают у себя. Не хотел бы так жить, как в России, поразила их политика. В России никто никогда простых людей не считал за людей, они свой народ не уважают, что говорить об отношении к другим. Украинцы к такому не привыкли".

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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