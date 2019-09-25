Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампа: "Это чрезвычайная ситуация"

Об этом она заявила в интервью журналу People, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не пришла к этому решению (о поддержке импичмента Трампа. - Ред.) легко или быстро, но, на мой взгляд, это чрезвычайная ситуация... Последние действия вокруг Украины, попытки заручиться поддержкой президента Украины в сговоре с целью ослабить бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь, необходимую Зеленскому для защиты от Путина - если это не преступление, которое влечет за собой импичмент, то я не знаю, что это такое", - сказала она.

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Во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.