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25.09.19 12:56

Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко. ФОТО

Первым заместителем министра внутренних дел Украины на заседании правительства назначен Сергей Яровой, одним из заместителей стан Антон Геращенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент МВД Украины, соответствующее решение было принято сегодня, 25 сентября. Первым заместителем министра внутренних дел назначен Сергей Яровой. Заместителями - Татьяна Ковальчук, Сергея Гончаров, Екатерину Павличенко, Антон Геращенко и Александр Гогилашвили.

Сергей Яровой будет обеспечивать формирование и реализацию Министерством государственной политики в сфере публичной безопасности и порядка, в том числе координацию деятельности правоохранительных органов и военного формирования в этом направлении, их высокую боевую и мобилизационную готовность, защиту объектов и территорий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, участие в составе национального контингента и национального персонала в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко 01

Татьяна Ковальчук будет обеспечивать формирование государственной политики по международному сотрудничеству с органами Европейского Союза и НАТО, другими международными (межгосударственными) организациями, международное партнерство с иностранными правоохранительными органами, взаимодействие с неправительственными организациями.

Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко 02

Сергей Гончаров будет координировать вопросы обеспечения надлежащего функционирования Единой информационной системы МВД, построения и внедрения Единой системы авиационной безопасности и защиты, обеспечения полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты жильем на условиях финансового лизинга, деятельности по вопросам цифровой трансформации и развития, совершенствование процедур и подходов в предоставлении административных и других услуг

Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко 03

Екатерина Павличенко будет координировать вопросы мониторинга за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов системы Министерства, соблюдения равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействия насилию в семье, взаимодействия с органами государственной власти, международными и национальными неправительственными организациями в этих направлениях.

Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко 04

Антон Геращенко будет заниматься координацией законодательного обеспечения деятельности Министерства, взаимодействия с Верховной Радой Украины и парламентскими комитетами, Общественным советом при МВД, коммуникационным диалогом с общественностью и средствами массовой информации, открытостью в работе Министерства и центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел Украины.

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Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко 05

Александр Гогилашвили будет координировать вопросы формирования и реализации в пределах компетенции МВД государственной политики по официальному обороту наркотиков, правоохранительных мер противодействия наркомании и наркопреступности, реабилитации наркозависимых, социального партнерства и взаимодействия Министерства с различными религиозными и конфессиональными группами в Украине, коммуникации с международными организациями по борьбе с наркоманией и реабилитацией наркозависимых.

Первым замглавы МВД назначен Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко 06
Фото: Департамент МВД

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