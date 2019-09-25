Первым замглавы МВД стал Сергей Яровой, одним из замов - Антон Геращенко, - нардеп Гончаренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об это на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании Кабмина.

"Заместители Авакова: Яровой Сергей Анатольевич - первый зам", - написал он.

Кроме того, заместителями главы МВД назначены Антон Геращенко, Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павличенко и Александр Гогилашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД предлагает назначить Игоря Клименко главой Нацполиции, - нардеп Гончаренко

Напомним, ранее Гончаренко сообщил, на заседании утвердили новое количество замов у Министра МВД.

"Арсену Авакову смогут помогать аж 7 заместителей, включая одного первого", - написал нардеп.



