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25.09.19 13:38

ОПЗЖ отправляет своего делегата в ПАСЕ, несмотря на бойкотирование Украиной заседания

Парламентская фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" собирается делегировать своего представителя для участия в работе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, несмотря на официальный отказ украинской делегации от участия в ней.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "ОПЗЖ".

"Несмотря на позицию партии власти, мы делегируем своего представителя для участия в работе осенней сессии ПАСЕ. Мы считаем, что сегодня для мирного урегулирования конфликта в Украине необходимо активизировать межпарламентский диалог со всеми соседними странами, полностью восстановить отношения с Советом Европы ", - говорится в заявлении.

При этом не уточняется, кого именно из партии отправят на осеннюю сессию ПАСЕ.

Как известно, членом постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ от фракции ОПЗЖ является Юлия Левочкина.

Напомним, 23 сентября делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась от участия в осенней сессии организации.

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