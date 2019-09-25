ОПЗЖ отправляет своего делегата в ПАСЕ, несмотря на бойкотирование Украиной заседания

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "ОПЗЖ".

"Несмотря на позицию партии власти, мы делегируем своего представителя для участия в работе осенней сессии ПАСЕ. Мы считаем, что сегодня для мирного урегулирования конфликта в Украине необходимо активизировать межпарламентский диалог со всеми соседними странами, полностью восстановить отношения с Советом Европы ", - говорится в заявлении.

При этом не уточняется, кого именно из партии отправят на осеннюю сессию ПАСЕ.

Как известно, членом постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ от фракции ОПЗЖ является Юлия Левочкина.

Напомним, 23 сентября делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась от участия в осенней сессии организации.

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