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25.09.19 14:14

Отказываясь от ПДЧ в НАТО Украина выполняет прихоти России и может потерять шанс стать частью западного сообщества, - Сюмар

Сохранение курса евроатлантической интеграции является базовым приоритетом для Украины в сфере безопасности, ведь в современном мире только комплексное международное партнерство с НАТО сможет гарантировать нашей стране суверенитет и защиту от России, и противоположная риторика со стороны новой власти недопустима.

Отказываясь от ПДЧ в НАТО Украина выполняет прихоти России и может потерять шанс стать частью западного сообщества, - Сюмар

Об этом заявила народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар комментируя заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы об изменении тактики Украина по вхождению в НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Курс на НАТО - это ПДЧ и вступление в НАТО. Точка. "Неизменность курса" без заявки на членство - это оксюморон. Всем "выдающимся лидерам современности" и их должностным лицам следует осознать реальность - на востоке Россия с Китаем проводят крупнейшие военные учения и планируют создать свой аналог альянса. На Западе после начала процедуры импичмента Президента США из-за "Ukraine Case" Украина становится крайне токсичной", - отметила политик.

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Сюмар отметила, что в существующих геополитических условиях изменение позиции приоритетности вступления в НАТО и заигрывании с Россией, в данном вопросе, может превратить Украину в буферное государство и отдалить нас от Запада.

"Мы посередине. С войной с агрессивной ядерной державой, единственный "компромисс" от которой - выполнять ее требования. И эти требования известны - Украина в роли "серой буферной зоны" между НАТО и Россией. Слабая и разделенная на автономии. И отказываясь от хотя бы труда получить ПДЧ, вы делаете именно это - выполняете прихоти России и возможно навсегда лишаете Украину едва ли не последнегой шанса стать частью западного сообщества", - отметила парламентарий.

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