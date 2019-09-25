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25.09.19 14:14

Кабмин объявит конкурс на нового главу Укравтодора

В ближайшее время Кабинет министров Украины планирует объявить конкурс на должность главы Укравтодора в связи с увольнением предыдущего главы ведомства Славомира Новака.

кабмин,япония

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"В ближайшее время будет объявлен конкурс на эту должность. До объявления и проведения конкурса будет назначен исполняющий обязанности руководителя Укравтодора, который обеспечит непрерывность восстановления украинских дорог и подготовку к зимнему периоду", - сообщил Криклий.

Министр также добавил, что кроме главы Укравтодора, правительство уволило еще и скандального заместителя главы ведомства Богдана Юлика. Последний стал известен после того, как организовал ремонт дороги в тернопольской области, разделив ее на много маленьких частей, чтобы не проводить тендер в системе Prozorro

Напомним, 25 сентября Кабинет министров принял решение об увольнении Славомира Новака с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

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