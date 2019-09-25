Диалога на уровне Рады и бизнеса нет. Координации между Радой и правительством тоже, - глава Федерации металлургов Беленький

Заявления премьер-министра депутаты тоже не учитывают. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, пишет Остров.

"Нам пообещали, что какие-то наши предложения будут учтены между первым и вторым чтением, но законопроекты 1012 и 1012-1 примут. Поэтому, к сожалению, приходится констатировать - диалога власти на уровне Верховной Рады и бизнеса, нет. Координации между Радой и правительством тоже нет. Премьер-министр с одной стороны заявляет, что изменения в Налоговый кодекс будут обсуждать весной, а приняты будут не раньше 2021 года. При этом парламент вносит кардинальные изменения", - подчеркнул Беленький.

По его мнению, такие шаги приведут к потере государством миллиардов гривен налога на прибыль.

"Наши затраты из-за повышения в 4-5 раз тарифов возрастут не менее чем на 8,5 миллиардов гривен в год… Мы посчитали, если государство получит дополнительно 8,5 миллиардов гривен от ренты, то потеряет около 11,5 миллиардов налога на прибыль от этих же предприятий. Поскольку, как минимум на 20% будут сокращены объемы производства, мы потеряем значительную часть экспорта - Китай полностью, часть в страны ЕС. Возможно рентабельным останется лишь внутренний рынок за счет более дешевой доставки", - заявил Беленький.

При этом, глава Федерации металлургов Украины отметил, что такой странный интерес со стороны Рады наблюдается только к железной руде, рента же на другие виды сырья не увеличивается.

Законопроектом №1210, предлагается повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.