Фигуранту дела об убийстве Гандзюк Рищуку вручили подозрение по статье "хулиганство", - Маси Найем

Об этом сообщает адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Говорят, что ему (Рищуку. - Ред.) вручили подозрение в уголовном производстве #12019230240001390", - написал он.

По ч. 3 ст. 296 УКУ (хулиганские действия, если они были совершены лицом, ранее судимым за хулиганство, или связанные с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, или другим гражданам, которые прекращали хулиганские действия), уточнил Найем.

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Ранее Маси Найем сообщал, что пьяный Рищук избил человека и угрожал убить друга Кати Гандзюк.