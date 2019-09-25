Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Российский журналист "на полях" Генассамблеи ООН поинтересовался у Богдана, возможны ли переговоры Путина и Зеленского.

"Мне кажется, они обязательно будут. Единственное - кто будет еще присутствовать на этих переговорах, вот вопрос", - ответил Богдан.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду нормандский формат, он сказал: "Нормандский формат, конечно".

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На просьбу уточнить, состоится ли саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) в октябре, Богдан сказал: "Мы очень надеемся на это".

"Мы считаем, что можно решить (в рамках нормандского формата) все (все вопросы). Но это зависит в большей части от желания руководства России", - сказал шеф Офиса Зеленского.

На вопрос, наступило ли потепление в отношениях между Россией и Украиной, Богдан сказал: "Можно считать по-разному, но я вижу, что есть диалог, а диалог это уже первый шаг".

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Напомним, ранее помощник президента Андрей Ермак сообщил, что встреча "нормандской четверки" может состояться в конце сентября или в начале октября.