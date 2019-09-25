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25.09.19 14:45

Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro, - Нефьодов

Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу при помощи системы электронных аукционов "Прозорро. Продажи".

таможня

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил на конференции по цифровизации управления государственными ресурсами глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов.

"Мое задание теперь уже – это дополнить систему (электронных аукционов. - Ред.), в том числе "Прозорро. Продажи", дополнительными активами для реализации. Первое, что могу пообещать, что мы выставим весь таможенный конфискат на "Прозорро. Продажи", - сказал он.

Кроме того, Нефьодов сообщил, что со времени запуска и функционирования системы электронных аукционов Prozorro государственный бюджет уже пополнился более чем на 20 млрд грн.

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Как сообщалось, 9 сентября 2019 года Глава государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов сообщил о старте IT-аудита основных систем нового ведомства с целью определения "узких" мест и подготовки плана цифровой трансформации таможни до декабря текущего года. Кроме того, Нефьодов заявил, что рассчитывает на запуск новой Таможенной службы в начале октября.

19 сентября Верховная Рада приняла закон № 1076 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок", которым снижается уровень допороговых закупок в системе Prozorro до 50 тыс. грн с 200 тыс. грн.

Справка. Госпредприятие "Прозорро. Продажи" было создано в 2017 году для продажи активов неплатежеспособных банков по инициативе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины, Министерства экономического развития и торговли и организации Transparency International Ukraine. За 2,5 года с помощью электронных аукционов "Прозорро. Продажи" государство заработало более 20 млрд грн.

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