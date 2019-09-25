Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro, - Нефьодов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил на конференции по цифровизации управления государственными ресурсами глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов.

"Мое задание теперь уже – это дополнить систему (электронных аукционов. - Ред.), в том числе "Прозорро. Продажи", дополнительными активами для реализации. Первое, что могу пообещать, что мы выставим весь таможенный конфискат на "Прозорро. Продажи", - сказал он.

Кроме того, Нефьодов сообщил, что со времени запуска и функционирования системы электронных аукционов Prozorro государственный бюджет уже пополнился более чем на 20 млрд грн.

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Как сообщалось, 9 сентября 2019 года Глава государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов сообщил о старте IT-аудита основных систем нового ведомства с целью определения "узких" мест и подготовки плана цифровой трансформации таможни до декабря текущего года. Кроме того, Нефьодов заявил, что рассчитывает на запуск новой Таможенной службы в начале октября.

19 сентября Верховная Рада приняла закон № 1076 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок", которым снижается уровень допороговых закупок в системе Prozorro до 50 тыс. грн с 200 тыс. грн.

Справка. Госпредприятие "Прозорро. Продажи" было создано в 2017 году для продажи активов неплатежеспособных банков по инициативе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины, Министерства экономического развития и торговли и организации Transparency International Ukraine. За 2,5 года с помощью электронных аукционов "Прозорро. Продажи" государство заработало более 20 млрд грн.