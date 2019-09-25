В оккупированном Донецке эвакуируют жителей из-за взрывов на складе боеприпасов РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Остров".

Как сообщалось, в среду в 6 часов утра в Куйбышевском районе на территории воинской части боевиков "ДНР" начались взрывы боеприпасов. Оккупационные власти длительное время не называли причины чрезвычайной ситуации, а, в конце концов, заявили, что пожар возник, якобы, из-за обстрела со стороны ВСУ. Показательно, что до начала взрывов боеприпасов никаких сообщений об обстрелах данного района не поступало.

"Официальная" пропаганда, так и не признав факта пожара именно в воинской части НВФ "ДНР", озвучила версию, что, якобы, "из-за обстрелов пострадали производственные помещения завода "Зенит" по производству алюминиевых профилей, в которых находились запасы различных химических веществ".

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"В связи со сложившейся угрозой населению, сотрудниками "МЧС ДНР" проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности. Открыты пункты временного размещения", - говорится в сообщении т.н. МЧС "ДНР"

Для ликвидации последствий пожара и взрывов боеприпасов задействовано 23 единицы техники и 93 человека личного состава.

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